В Краснодаре из-за первого снега образовалась пробка в 10 баллов

Краснодарский край

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Краснодар стоит в пробках из-за первого снега, который пошел вечером 3 декабря

10-балльная пробка, по данным сервиса «Яндекс. Навигатор» фиксировалась уже в 18 часов. Особенно движение затруднено на центральных улицах, Северной, Постовой, Захарова, Тургенева, Ставропольской, на Российской, Уральской (там в пробке длиной 7 км, по данным сервиса, можно потерять 1 час 39 минут, что на 54 минуты больше обычного), Сормовской, Новороссийской, Селезнева, Академика Лукьяненко и других.

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В разных частях города фиксируются ДТП, что еще больше затрудняет движение.

При этом средняя загруженность дорог Краснодара днем составила 4 балла, что на 1 балл больше, чем вчера, и на 1 балл больше, чем обычно.

В мэрии отметили, что  с 19:00 на дорогах и путепроводах города дежурят 29 единиц спецтехники — для обработки от возможной гололедицы, отметили в пресс-службе мэрии города.

Как писали Юга, синоптики прогнозируют снежную погоду в крае и Краснодаре до конца суток, а также 4 декабря. Ожидается налипание мокрого снега и гололед на дорогах. Температура в краевой столице ночью -2…-4 °С, днем 1-3 °С. По краю температура ночью -1…-6 °С, днем +3…-2 °С.

Краснодар Погода

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