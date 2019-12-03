В Краснодаре и крае прогнозируют снегопад и гололед, в горах — лавины

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаром крае вечером 3 декабря прогнозируются сильный снег и похолодание

«До конца суток местами в крае ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, переходящего в снег, в отдельных районах сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед. Ночью и утром местами туман. Понижение температуры до отрицательных отметок», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что ухудшение обстановки возможно на территории всего края, однако наиболее сложная обстановка может сложиться на территории северных районов. В горах выше 2,5 тыс. метров лавиноопасно.

По данным Краснодарского гидрометцентра, в Краснодаре в ночь на 4 декабря и утром будет дождь, мокрый снег и снег, возможно налипание мокрого снега и гололед, туман. Днем ветер 5-10 м/с. Температура ночью -2…-4 °С, днем 1-3 °С.

В крае температура воздуха ночью -1…-6 °С, местами в юго-восточных предгорьях до -8 °С; днем +3…-2 °С, местами в юго-восточных районах 0…-5 °С. На Черноморском побережье ветер 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с,в Туапсинском районе вечером 3 декабря порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 °С, днем +1…+6 °С.

Краевые спасатели находятся в режиме повышенной готовности, готова аэромобильная группировка МЧС в составе 100 человек и 17 единиц техники.

В Краснодаре с 19:00 на дорогах и путепроводах города дежурят 29 единиц спецтехники — для обработки от возможной гололедицы, отметили в пресс-службе мэрии города.

Краснодар Погода

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре и крае прогнозируют снегопад и гололед, в горах — лавины
На Кубани женщина сообщила в полицию, что ее внука избила мать
Прокурором Павловского района стал Владимир Парпула
В Сочи открыли интерактивный музей истории Олимпийских игр
ГИБДД России собирается исключить «площадку» из экзамена на права
В Сочи на дорогах прогнозируют гололед и ухудшение видимости

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале