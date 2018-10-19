В Сочи лжезастройщика приговорили к 10 годам лишения свободы

В Сочи мужчину осудили за мошенничество на сумму более 39 млн рублей

Суд установил, что 41-летний застройщик с 2012 по 2016 год самовольно возводил дома в центральном районе Сочи на улицах Плеханова, ПЖСК «Ласточка», Полтавской, Вишневой, с/т «Здоровье-4», Волжской. При этом у него не было разрешения на строительство и других необходимых документов. Мужчина также размещал в агентствах недвижимости курорта информацию о продаже квартир.

При заключении договоров с покупателями злоумышленник обещал сдать дома в срок и скрывал сведения о незаконности строений. В результате его действий пострадали 29 человек. Ущерб превысил 39,5 млн рублей.

Центральный районный суд Сочи осудил мужчину по ч. 3 ст. 30, ч. 3,4 ст. 159 УК РФ, ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество и мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах). Его приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии общего режима. На имущество наложили арест.

Осужденный обжаловал приговор. Он считал, что его действия неправильно квалифицировали и назначили слишком большое наказание.

Судебная коллегия оставила приговор без изменения, жалобу — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.