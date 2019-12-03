Жителей Сочи предупредили об усилении ветра

Краснодарский край

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В Сочи утром и днем 3 декабря ожидается усиление ветра

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Местами на курорте порывы ветра могут достигать 18 м/с. Жителям и гостям курорта спасатели рекомендовали принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112, напомнили в пресс-службе городской мэрии.

По прогнозу специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, во второй половине дня в Сочи ожидается дождь, местами гроза. Температура воздуха составит 8-13 °С.

Как писали Юга.ру, 3 декабря в горах Сочи на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря наблюдается слабая лавиноопасность.

Погода Сочи

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