На Кубани в начале недели похолодает до -10 °С
Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае со 2 по 4 декабря
Днем 2 декабря в Краснодаре существенных осадков не ожидается, утром в низинах и у водоемов туман. Температура воздуха днем составит 1-3 °С. Ветер 6-11 м/с. В целом по краю местами пройдут дожди с мокрым снегом. Утром возможно налипание мокрого снега, гололед и туман. Днем столбики термометров покажут -1…+4 °С. На Черноморском побережье утром местами осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, налипание мокрого снега. Порывы ветра могут достигать 15-17 м/с. Днем воздух прогреется до 1-6 °С.
Во вторник на Кубани преимущественно без осадков, в среду — дождь, снег, налипание мокрого снега и гололед, в отдельных районах сильные осадки. Температура воздуха ночью опустится до -1…-6 °С, местами в восточной части — до -10 °С. Днем воздух прогреется до 0-5 °С, в отдельных районах до 9 °С. Ветер 5-10 м/с с порывами 13-18 м/с.
На Черноморском побережье 3 и 4 декабря местами пройдут дожди, в горах с мокрым снегом, возможны снег и гроза. Температура воздуха ночью составит -3…+2 °С, днем 3 декабря — 9-14 °С, 4 декабря — 4-9 °С. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с. Во вторник возможны порывы 16-21 м/с, в среду — 15-17 м/с, сообщили в краевом гидрометцентре.
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