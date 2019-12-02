На Кубани в начале недели похолодает до -10 °С

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае со 2 по 4 декабря

Днем 2 декабря в Краснодаре существенных осадков не ожидается, утром в низинах и у водоемов туман. Температура воздуха днем составит 1-3 °С. Ветер 6-11 м/с. В целом по краю местами пройдут дожди с мокрым снегом. Утром возможно налипание мокрого снега, гололед и туман. Днем столбики термометров покажут -1…+4 °С. На Черноморском побережье утром местами осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, налипание мокрого снега. Порывы ветра могут достигать 15-17 м/с. Днем воздух прогреется до 1-6 °С.

Во вторник на Кубани преимущественно без осадков, в среду — дождь, снег, налипание мокрого снега и гололед, в отдельных районах сильные осадки. Температура воздуха ночью опустится до -1…-6 °С, местами в восточной части — до -10 °С. Днем воздух прогреется до 0-5 °С, в отдельных районах до 9 °С. Ветер 5-10 м/с с порывами 13-18 м/с.