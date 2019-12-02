«Краснодар» и «Тамбов» сыграли вничью в матче РПЛ

Краснодарский край

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Футболисты «Краснодара» и «Тамбова» не забили друг другу голов в мачте матче 18-го тура Российской премьер-лиги

Встреча, прошедшая 2 декабря в Краснодаре, завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, «Краснодар» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до восьми матчей.

«Быки» с 34 очками в активе поднялись на 3-е место в турнирной таблице чемпионата. У лидера турнира — «Зенита» 42 очка.

В следующем туре «Краснодар» 7 декабря примет ЦСКА.

РПЛ ФК «Краснодар» Футбол

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