«Краснодар» и «Тамбов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Быки» с 34 очками в активе поднялись на 3-е место в турнирной таблице чемпионата. У лидера турнира — «Зенита» 42 очка.

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