В Краснодаре ищут водителя, сбившего пьяного пешехода

В Краснодаре 28 ноября сбили пьяного мужчину, идущего по проезжей части. Водитель уехал с места аварии

ДТП произошло около 6 часов утра. Водитель на неустановленной машине двигался по улице Рылеева в сторону Карла Маркса. Напротив дома 147 он сбил мужчину, который шел в том же направлении по правому краю дороги. Автомобиль скрылся, 67-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу. Установлено, что пешеход был пьян.

В пресс-службе УМВД по Краснодару уточнили, что водителю грозит лишение прав или административный срок до 15 суток за оставление места аварии.

Тех, кто знает что-либо об обстоятельствах аварии или о разыскиваемом водителе, просят звонить по телефонам 8 (861) 268-40-45 и 02.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Белореченском районе водитель сбил 13-летнюю девочку на переходе.

Напомним, в апреле в России ужесточили наказание за оставление места ДТП — теперь оставление места ДТП, в котором кто-то из участников получил тяжкий вред здоровью, будут квалифицировать по ст. 264 УК РФ. По ней виновнику может грозить лишение свободы до четырех лет. Если же пострадавший погиб, водитель может получить до семи лет лишения свободы.