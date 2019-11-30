На Кубани водитель сбил 13-летнюю девочку на «зебре»

В Белореченском районе произошло ДТП, в котором пострадала 13-летняя школьница-пешеход

Авария случилась в поселке Родники около 17:40 29 ноября на улице Шоссейной. 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21120 не уступил дорогу девочке-пешеходу, переходившей дорогу по «зебре», и сбил ее.

13-летний ребенок получил тяжелые травмы, школьницу госпитализирована в ЦРБ Белореченска, сообщили в ОГИБДД ОМВД по Белореческому району.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными, а родителей — оснастить одежду ребенка светоотражающими элементами, что снижает риск наезда на пешехода на 65%.

Как писали Юга.ру, в ноябре водитель из Сочи, который насмерть сбил пешехода и скрылся, получил шесть лет колонии.