На Кубани водитель сбил 13-летнюю девочку на «зебре»
В Белореченском районе произошло ДТП, в котором пострадала 13-летняя школьница-пешеход
Авария случилась в поселке Родники около 17:40 29 ноября на улице Шоссейной. 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21120 не уступил дорогу девочке-пешеходу, переходившей дорогу по «зебре», и сбил ее.
13-летний ребенок получил тяжелые травмы, школьницу госпитализирована в ЦРБ Белореченска, сообщили в ОГИБДД ОМВД по Белореческому району.
В ведомстве призвали водителей быть внимательными, а родителей — оснастить одежду ребенка светоотражающими элементами, что снижает риск наезда на пешехода на 65%.
Как писали Юга.ру, в ноябре водитель из Сочи, который насмерть сбил пешехода и скрылся, получил шесть лет колонии.
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