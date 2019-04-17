В России ужесточили наказание для водителей, которые скрылись с места ДТП
Госдума РФ 17 апреля приняла закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП
Госдума сообщила, что теперь оставление места ДТП, в котором кто-то из участников получил тяжкий вред здоровью, будут квалифицировать по ч. 2 ст. 264 УК РФ. По ней виновнику может грозить лишение свободы до четырех лет либо принудительные работы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
Если в аварии погибнет один человек, виновнику грозит от двух до семи лет лишения свободы по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Если погибнет два и более человека — от четырех до девяти лет лишения свободы по ч. 6 ст. 264 УК РФ, пишет RT со ссылкой на нижнюю палату парламента.
Поправки внесут в статьи 264, 264.1 УК РФ и в статью 12.27 КоАП.
Сейчас водителей, которые оставили место ДТП, могут лишить прав на срок от одного года до полутора лет или взять их под административный арест на срок до 15 суток.
Таким образом водители, совершившие преступления по ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ и скрывшееся с места ДТП, несут менее строгую ответственность. Это связано с невозможностью провести медицинское освидетельствование спустя какое-то время.
«Те, кто сбежал с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди, сейчас несут меньшую ответственность, чем те, кто остался и сдал тест на алкоголь», — подытожил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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