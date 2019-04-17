В России ужесточили наказание для водителей, которые скрылись с места ДТП

Госдума РФ 17 апреля приняла закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП

Госдума сообщила, что теперь оставление места ДТП, в котором кто-то из участников получил тяжкий вред здоровью, будут квалифицировать по ч. 2 ст. 264 УК РФ. По ней виновнику может грозить лишение свободы до четырех лет либо принудительные работы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Если в аварии погибнет один человек, виновнику грозит от двух до семи лет лишения свободы по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Если погибнет два и более человека — от четырех до девяти лет лишения свободы по ч. 6 ст. 264 УК РФ, пишет RT со ссылкой на нижнюю палату парламента.

Поправки внесут в статьи 264, 264.1 УК РФ и в статью 12.27 КоАП.