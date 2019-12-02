На Кубани водитель легковушки врезался в дерево и погиб

Краснодарский край

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В Славянском районе 2 декабря водитель отечественного автомобиля попал в ДТП

Авария случилась в 13:20 на трассе А290. 69-летний мужина ехал на автомобиле ВАЗ-2114 в сторону Краснодара. Он съехал с дороги и врезался в дерево.

Мужчина скончался до приезда скорой, сообщила порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Ранее Юга.ру рассказывали, что 1 декабря в лобовом ДТП под Армавиром погибла 19-летняя девушка. А в Абинском районе выезд на встречную полосу закончился ДТП с четырьмя погибшими.

ДТП Славянский район смерть

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