На Кубани водитель легковушки врезался в дерево и погиб
В Славянском районе 2 декабря водитель отечественного автомобиля попал в ДТП
Авария случилась в 13:20 на трассе А290. 69-летний мужина ехал на автомобиле ВАЗ-2114 в сторону Краснодара. Он съехал с дороги и врезался в дерево.
Мужчина скончался до приезда скорой, сообщила порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.
Ранее Юга.ру рассказывали, что 1 декабря в лобовом ДТП под Армавиром погибла 19-летняя девушка. А в Абинском районе выезд на встречную полосу закончился ДТП с четырьмя погибшими.
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