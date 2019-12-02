На Кубани 19-летняя девушка погибла в лобовом ДТП

Краснодарский край

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Под Армавиром вечером 1 декабря произошла массовая авария на встречной полосе

ДТП случилось в 20:30 на дороге Отрадо-Ольгинская — Новокубанск — Армавир. 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093, который двигался в сторону Армавира, выехал на встречную полосу. Там он сначала столкнулся с Audi, а затем с машиной Kia Rio.

В аварии пострадали водитель отечественной машины и его 19-летняя пассажирка. Раненых доставили в больницу, однако спасти жизнь девушке не удалось — она скончалась в реанимации.

В этот же день в Абинском районе произошла еще одна авария. Chevrolet выехал на встречку и столкнулся с большегрузом. В результате в легковушке погибли четыре человека. 

Аварии Армавир ДТП смерть

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