На Кубани четыре человека погибли при столкновении автомобиля с большегрузом на встречке

ДТП произошло около станицы Холмской, близ 68-го километра дороги «Краснодар — Верхнебаканская» в 16:00. По предварительным данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 36-летний водитель легкового автомобил Chevrolet выехал на встречную полосу на закруглении дороги, а там задел автомобиль Renault, изменил траекторию и столкнулся с двигавшимся навстречу большегрузом Scania.

От полученных травм погибли все, кто находился в Chevrolet — водитель, а также три пассажира: две женщины 57 и 64 лет и 90-летний мужчина. Тела погибших пришлось извлекать из раздавленной машины с помощью гидравлического инструмента. Кроме того, в аварии пострадала пассажирка автомобиля Renault.

Полиция проводит проверку, чтобы установить личности погибших, а также причины и обстоятельства ДТП.