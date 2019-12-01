На Кубани четыре человека погибли при столкновении автомобиля с большегрузом на встречке
Аварией с четырьмя погибшими завершился выезд на встречную полосу в Абинском районе Краснодарского края 30 ноября
ДТП произошло около станицы Холмской, близ 68-го километра дороги «Краснодар — Верхнебаканская» в 16:00. По предварительным данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 36-летний водитель легкового автомобил Chevrolet выехал на встречную полосу на закруглении дороги, а там задел автомобиль Renault, изменил траекторию и столкнулся с двигавшимся навстречу большегрузом Scania.
От полученных травм погибли все, кто находился в Chevrolet — водитель, а также три пассажира: две женщины 57 и 64 лет и 90-летний мужчина. Тела погибших пришлось извлекать из раздавленной машины с помощью гидравлического инструмента. Кроме того, в аварии пострадала пассажирка автомобиля Renault.
Полиция проводит проверку, чтобы установить личности погибших, а также причины и обстоятельства ДТП.
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