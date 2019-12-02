В Ростове военнослужащий симулировал смерть родных, чтобы уходить в отпуск

В Ростове в начале декабря вынесли приговор мужчине, который сообщал о смерти родных для того, чтобы получить отпуск на военной службе

Следствие установило, что в феврале, апреле и июне 2019 года рядовой подавал рапорты с просьбой предоставить ему отпуск, необходимость которого он объяснял личными обстоятельствами — смертью родного брата, отца и матери. Командир части каждый раз выдавал ему десять дней отпуска.

Во время отпуска военнослужащий уезжал домой, а после по возвращении представлял командованию копии свидетельств о смерти. Позже стало известно, что справки были фиктивными и сделанными на комьпютере — брат, отец и мать рядового оказались живы.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами). Во время судебного заседания он признал себя виновным, сообщили 2 декабря в пресс-службе Главного военного следственного управления СК России. Ростовский гарнизонный военный суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев содержания в дисциплинарной воинской части.

Напомним, в конце октября на Кубани мужчина симулировал приступ эпилепсии, чтобы избежать уплату алиментов.