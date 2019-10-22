На Кубани неплательщик алиментов пытался убежать от приставов через огороды, а потом симулировал приступ эпилепсии

Мужчина задолжал 807 тыс. рублей алиментов и несколько лет скрывался от судебных приставов. Во время рейда удалось установить несколько адресов, где неплательщик мог бы находиться. Сотрудники ФССП застали местного жителя по пятому адресу, однако он попытался убежать от них через огороды. Несмотря на это должника задержали и доставили в Курганинский районный отдел судебных приставов.

В кабинете у мужчины случился приступ эпилепсии, поэтому его экстренно доставили в больницу. После осмотра врач заключил, что никакого приступа у должника не было — это симуляция. Сразу после этого мужчину доставили в суд, его его признали виновным по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и приговорили к 150 часам обязательных работ, рассказали в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.