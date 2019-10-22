На Кубани неплательщик алиментов пытался убежать от приставов через огороды, а потом симулировал приступ эпилепсии
В Курганинском районе приставы привлекли к ответственности неплательщика алиментов, который симулировал приступ эпилепсии
Читайте также:
Мужчина задолжал 807 тыс. рублей алиментов и несколько лет скрывался от судебных приставов. Во время рейда удалось установить несколько адресов, где неплательщик мог бы находиться. Сотрудники ФССП застали местного жителя по пятому адресу, однако он попытался убежать от них через огороды. Несмотря на это должника задержали и доставили в Курганинский районный отдел судебных приставов.
В кабинете у мужчины случился приступ эпилепсии, поэтому его экстренно доставили в больницу. После осмотра врач заключил, что никакого приступа у должника не было — это симуляция. Сразу после этого мужчину доставили в суд, его его признали виновным по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и приговорили к 150 часам обязательных работ, рассказали в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.
Читайте также:
Должники часто используют необычные способы ухода от уплаты долгов. Так, в октябре житель Пятигорска пытался загипнотизировать приставов. Он пришел в управление ФССП в странных одеждах и раскачивал бусами. В апреле жительница Геленджика сбила пристава, который пытался арестовать ее машину.
Однако и судебные приставы иногда используют необычные средства, чтобы заставить должников заплатить. Например, в июне в Краснодаре сотрудница ФССП проникла в подпольный салон красоты и чуть не арестовала волосы на 2 млн рублей. В октябре прошлого года краснодарский пристав притворился школьником, чтобы попасть в квартиру нарушительницы.
Читайте также
Интервью московского урбаниста Аркадия Гершмана
Дело о нападении на семью бывшего вице-губернатора Кубани Ахеджака направили в суд
В убийстве его матери пока никого не обвинили
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.