На Кубани объявили экстренное предупреждение по сильным осадкам

В Краснодарском крае 30 ноября и 1 декабря прогнозируют сильные осадки и плохую видимость

В крае в выходные будут идти сильные дожди, переходящие местами в снег. Ожидается ухудшение видимости и усиление ветра: порывы могут достигать 15-20 м/с. 1 декабря возможен гололед и налипание мокрого снега.

МЧС рекомендовало жителям Кубани обращать внимание на целостность линий электропередач, закрепить в своих дворах конструкции, которые слабо зафиксированы, при возникновении перебоев в энерго- и водоснабжении — обращаться в экстренные службы.