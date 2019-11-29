На Кубани объявили экстренное предупреждение по сильным осадкам
В Краснодарском крае 30 ноября и 1 декабря прогнозируют сильные осадки и плохую видимость
В крае в выходные будут идти сильные дожди, переходящие местами в снег. Ожидается ухудшение видимости и усиление ветра: порывы могут достигать 15-20 м/с. 1 декабря возможен гололед и налипание мокрого снега.
МЧС рекомендовало жителям Кубани обращать внимание на целостность линий электропередач, закрепить в своих дворах конструкции, которые слабо зафиксированы, при возникновении перебоев в энерго- и водоснабжении — обращаться в экстренные службы.
В случае возникновения ЧП следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 и 101, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее Юга.ру писали, что в выходные в Сочи ожидаются дожди с градом, смерчи и сход селей. В целом по краю 30 ноября и 1 декабря прогнозируют осадки и похолодание.
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