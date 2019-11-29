Дожди не собираются уходить с Кубани. Прогноз погоды на первый день зимы

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае в конце недели

По данным Гидрометцентра Кубани, в Краснодаре 29 ноября ожидается небольшой дождь, днем будет 12-14 °С. В крае также будет дождливо, в горах возможен мокрый снег. Дневная температура — 10-15 °С, на Черноморском побережье — до 18 °С. Ветер 5-10 м/с, на побережье местами порывы 12-17 м/с и дождь.

В выходные в большинстве районов Кубани, а также на Черноморском побережье пройдут дожди, в горах — с мокрым снегом и снегом, местами — сильные осадки. Ночью термометры покажут 5-10 °С, в предгорьях до 0 °С, на побережье 8-13 °С. Днем 30 ноября будет 8-13 °С, в первый день зимы немного похолодает — до 5-10 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Краснодаре в субботу, 30 ноября, обещают дождь. Ночью столбики термометров опустятся до 6 °С, днем — около 13 °С, ветер 5 м/с. 1 декабря в краевом центресохранится дождливая погода и произойдет понижение температуры: ночью будет 4 °С, днем — 9 °С.