В Сочи ожидаются ливни с грозой и градом, смерчи и сход селей

Синоптики предупредили о ливнях с грозой и градом 29 и 30 ноября, а так же в первый день зимы — 1 декабря. В этот период на реках возможен резкий подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Порывы ветра могут достигать 25 м/с. В горных районах возможен сход селей, в высокогорье ожидается снег. На участке Магри — Веселое есть вероятность формирования смерчей над морем.

Все оперативные службы курорта перешли на усиленный режим работы. Круглосуточно за обстановкой будут следить главы внутригородских районов и сельских округов, специалисты службы спасения, «Кубань-СПАС», «Водостока», дорожных служб. На реках выставят посты наблюдения для мониторинга ситуации и оперативного реагирования.

Жителям и гостям курорта спасатели рекомендовали принять все меры предосторожности, воздержаться от отдыха вблизи водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Как писали Юга.ру, в эти выходные дожди не собираются уходить с Кубани. В регионе ожидается небольшое похолодание и мокрый снег.