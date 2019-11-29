«Девелопмент-Юг» получит 663,6 млн рублей проектного финансирования

Первый дом, который девелопер будет возводить по новой схеме, будет расположен на Сапфирной, 12 в микрорайоне «Погода. Теплые кварталы». Жилье — класса «комфорт+».

Это третий дом проекта. Он будет состоять из трех секций переменной этажности 9, 12 и 16 этажей. Дом рассчитан на 282 квартиры общей площадью более 13 000 квадратных метров.

Это первый объект «Девелопмент-Юг» в Перми, строительство которого будет вестись по эскроу-счетам. Средства на строительство застройщик получит сразу, а выплата процентов по кредиту будет отсрочена на весь срок строительства. Ранее корпорация получила проектное финансирование на строительство еще двух объектов в Краснодаре и Астрахани.