«Девелопмент-Юг» получит 663,6 млн рублей проектного финансирования
Корпорация «Девелопмент-Юг» и ПАО Банк «ФК Открытие» заключили договор проектного финансирования недвижимости в Перми на 663,6 млн рублей
Первый дом, который девелопер будет возводить по новой схеме, будет расположен на Сапфирной, 12 в микрорайоне «Погода. Теплые кварталы». Жилье — класса «комфорт+».
Это третий дом проекта. Он будет состоять из трех секций переменной этажности 9, 12 и 16 этажей. Дом рассчитан на 282 квартиры общей площадью более 13 000 квадратных метров.
Это первый объект «Девелопмент-Юг» в Перми, строительство которого будет вестись по эскроу-счетам. Средства на строительство застройщик получит сразу, а выплата процентов по кредиту будет отсрочена на весь срок строительства. Ранее корпорация получила проектное финансирование на строительство еще двух объектов в Краснодаре и Астрахани.
Как эскроу-счета меняют рынок долевого строительства:
ЖК «Погода. Теплые кварталы» отличается размещением в чистом районе, собственной инфраструктурой, зелеными дворами без машин, парковками за дворами и дизайнерскими холлами. Это масштабная застройка площадью 40 га.
«К строительству мы намерены приступить в ближайшее время, подготовительные работы уже ведутся. Старт продаж квартир запланирован на середину декабря», — рассказали в пресс-службе корпорации.
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