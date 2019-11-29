«Это футбол и эмоции». Тренер «Краснодара» прокомментировал удаление Ари в матче с «Базелем»
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после матча с «Базелем», который состоялся 28 ноября, рассказал об игре и удалении нападающего Ари
Тренер «быков» на пресс-конференции после матча объяснил журналистам, почему в этот раз команда смогла собраться и вырвать победу у «Базеля». По его словам, в прошлый раз черно-зеленые просто не смогли реализовать моменты, которых было много. Тренер добавил, что появление на поле вратаря Станислава Крицюка — обычная практика: опытному голкиперу также нужно играть и проводить матчи.
Матвеева также спросили об удалении нападающего Ари, который забил единственный гол встречи с пенальти. Тренер заявил, что санкции против футболиста — клубное дело, поэтому руководство «Краснодара» само решит, как поступить. Из-за получения красной карточки футболист пропустит решающий матч с «Хетафе», который пройдет 12 декабря в Испании. В команде его планируют заменить Бергом или Игнатьевым.
«Эмоции немножко захлестнули его. Это немного скрасило нашу победу не в лучшую сторону, но так бывает. Это футбол и эмоции. Он сам понимает, что с эмоциями перебрал. Он все понимает, он уже об этом сказал», — сказал Матвеев.
Также тренер уточнил, что с полузащитником Юрием Газинским все нормально. Клуб изначально понимал, что после травмы ему первое время будет сложно играть весь матч, поэтому его готовы были заменить.
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