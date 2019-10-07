Адыгейские школьники обнаружили в лесу и отремонтировали заброшенный обелиск в честь подвига кубанский партизанки

После общения со старожилами хутора школьники совершили ряд поисковых выходов. На основе воспоминаний ветеранов им удалось установить место совершения подвига партизанки, а также обнаружить ряд заброшенных захоронений времен войны.

6 октября школьники провели около обелиска патриотическую акцию. Памятник покрасили, убрали территорию вокруг, посадили цветы, кустарники и два кипариса. В мероприятии приняли участие активисты Общероссийского народного фронта по Республике Адыгея, Ассоциации ветеранов и участников боевых действий МВД и ВВ ГУВД по Краснодарскому краю, волонтеры КГУФКиСТ, поисковый отряд «Кубанский плацдарм». А ветераны ГУВД по Краснодарскому краю организовали полевую кухню — школьников угощали кубанским борщом и чаем из самовара с баранками.