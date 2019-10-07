Адыгейские школьники обнаружили в лесу и отремонтировали заброшенный обелиск в честь подвига кубанский партизанки
Члены военно-патриотического клуба «Память» школы № 16 хутора Суповского из Адыгеи благоустроили заброшенный обелиск, установленный на месте подвига кубанской партизанки Раисы Толстовой,
После общения со старожилами хутора школьники совершили ряд поисковых выходов. На основе воспоминаний ветеранов им удалось установить место совершения подвига партизанки, а также обнаружить ряд заброшенных захоронений времен войны.
6 октября школьники провели около обелиска патриотическую акцию. Памятник покрасили, убрали территорию вокруг, посадили цветы, кустарники и два кипариса. В мероприятии приняли участие активисты Общероссийского народного фронта по Республике Адыгея, Ассоциации ветеранов и участников боевых действий МВД и ВВ ГУВД по Краснодарскому краю, волонтеры КГУФКиСТ, поисковый отряд «Кубанский плацдарм». А ветераны ГУВД по Краснодарскому краю организовали полевую кухню — школьников угощали кубанским борщом и чаем из самовара с баранками.
По словам члена Адыгейского отделения РГО Ивана Портного, подобные мероприятия планируется проводить ежегодно в октябре — в честь подвига Раисы Толстовой.
«Из открытых источников и воспоминаний ветеранов установлено, что в начале октября 1942 года двадцатилетняя медсестра партизанского отряда "Красногвардеец", взяв огонь на себя, спасла партизанский отряд. Она была ранена, взята в плен, двое суток терпела пытки, но так и не выдала место положения отряда. Раису фашисты расстреляли в могиле, копать которую ее заставили собственными руками», — рассказал Портной.
Патриотическая акция проводилась в рамках проекта «Сохраним корни» Адыгейского регионального отделения РГО, сообщил порталу Юга.ру председатель отделения Игорь Огай.
«Планируются постоянно приводить в порядок памятники, обнаруженные в труднодоступной местности. Также в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будет проведен еще ряд мероприятий — поисковики намерены поднять танк и самолет, которые обнаружили в ходе поисковых работ», — добавил Иван Портной.
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