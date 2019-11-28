Главой департамента инвестиций Кубани стал 32-летний Виталий Воронов
Виталий Воронов 28 ноября назначен новым руководителем департамента инвестиций и развития малого и среднего бизнеса
Воронова назначили временно исполняющим обязанности гравы департамент 2 июля. Предыдущий руководитель Юрий Волков 1 июля ушел по своему желанию в связи с переходом на новую работу.
28 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о назначении Воронова, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.
Кто такой Виталий Воронов
Воронов родился 29 нваря 1987 года в селе Успенском Краснодарского края. В 2010 году получил диплом инженера автоматизированных систем обработки информации и управления в Самарском государственном аэрокосмическом университете (СГАУ).
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С 2007 по 2010 год был замом председателя профсоюза студентов в СГАУ. Затем руководил отделом продаж в ООО «Центр энергетической модернизации» и работал начальником отдела и замдиректора в «Центра энергосбережения и новых технологий» в Краснодаре.
С 2017 года Воронов начал работать в краевой администрации — начальником отдела реализации инновационной политики, главой управления развития малого и среднего предпринимательства, врио главы департамента инвестиций края.
Напомним, в середине октября Виталий Воронов рассказал о том, как на краснодарский форум «Дело за малым» приглашали американского миллиардера и изобретателя Илона Маска.
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