Илон Маск появится на форуме «Дело за малым» в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре на бизнес-форуме «Дело за малым» 18 октября собираются устроить телемост с Илоном Маском

В сентябре около офиса американского изобретателя, владельца компании SpaceX Илона Маска появились билборды с приглашением принять участие в форуме «Дело за малым» и фразой «Kak tebe takoe?». Бизнесмен отреагировал в своем твиттере и отметил, что заметил приглашение.

16 октября на пресс-конференции в преддверии форума сообщили, что готовят телемост для связи с Маском. Он запланирован на вечер 18 октября.

Врио главы департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов рассказал, что миллиардеру не отправляли официальное приглашение, но сделали все информационные условия для того, чтобы побеседовать с ним. После появления баннеров офис Илона Маска сам вышел на связь с форумом. Разговоры о его заочном участии велись на протяжении двух недель.

«Идею родили сами кубанские предприниматели. Этот запрос [пригласить Илона Маска] поступил именно от них, а мы просто создали условия, чтобы прокатилась информационная волна. Вообще это стоило минимальных усилий. В частности, заказать баннер в среднем в Калифорнии не превышает средней стоимости в Краснодаре. Этот пример показывает не объем затрат, а сам кейс, идею о том, чтобы пробивать стены. Мы показали, что в этом мире нет границ, особенно для предпринимателей», — рассказал Воронов, не уточнив сумму бюджета кампании.

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«Дело за малым» — предпринимательский форум для малого и среднего бизнеса, который проведут в Краснодаре 18 и 19 октября. На нем выступят бизнесмены, журналисты, бизнес-тренеры и политики. В числе спикеров — публицист Илья Варламов, космонавт Геннадий Падалка, министр экономического развития России Максим Орешкин. 13 октября стало известно, что в форуме примет участие бизнесмен и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий. Тема мероприятия в этом году — человеческий капитал.

Илон Маск Краснодар Малый и средний бизнес Сергей Галицкий Форумы

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