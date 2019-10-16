Илон Маск появится на форуме «Дело за малым» в Краснодаре

В сентябре около офиса американского изобретателя, владельца компании SpaceX Илона Маска появились билборды с приглашением принять участие в форуме «Дело за малым» и фразой «Kak tebe takoe?». Бизнесмен отреагировал в своем твиттере и отметил, что заметил приглашение.

16 октября на пресс-конференции в преддверии форума сообщили, что готовят телемост для связи с Маском. Он запланирован на вечер 18 октября.

Врио главы департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов рассказал, что миллиардеру не отправляли официальное приглашение, но сделали все информационные условия для того, чтобы побеседовать с ним. После появления баннеров офис Илона Маска сам вышел на связь с форумом. Разговоры о его заочном участии велись на протяжении двух недель.

«Идею родили сами кубанские предприниматели. Этот запрос [пригласить Илона Маска] поступил именно от них, а мы просто создали условия, чтобы прокатилась информационная волна. Вообще это стоило минимальных усилий. В частности, заказать баннер в среднем в Калифорнии не превышает средней стоимости в Краснодаре. Этот пример показывает не объем затрат, а сам кейс, идею о том, чтобы пробивать стены. Мы показали, что в этом мире нет границ, особенно для предпринимателей», — рассказал Воронов, не уточнив сумму бюджета кампании.