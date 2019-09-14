Прокуратура устроила проверку из-за учителя с туберкулезом, который работал в школе Новороссийска

Прокуратура в сентябре назначила проверку из-за того, что в одной из школ Новороссийска с детьми работал учитель, у которого выявили туберкулез

Как стало известно о болезни учителя? 13 сентября «Комсомольская правда — Кубань» написала, что в школе № 29 Новороссийска преподает физкультуру учитель, больной туберкулезом. Во время диспансеризации в 2018 году у него не нашли заболеваний, в конце учебного года мужчина отказался проходить медкомиссию, после чего его уволили. Во время медобследования перед трудоустройством в другую школу в 2019 году у него обнаружили туберкулез.

Что такое туберкулез? Это опасно? Туберкулез — инфекционная болезнь, вызванная микобактериями, или палочками Коха, которая передается по воздуху. Чаще всего болезнь поражает легкие, но бывает туберкулез других органов — так называемая закрытая форма. Симптомы активной формы туберкулеза — кашель, в том числе с мокротой или кровью, повышенная температура, боли в груди, слабость, потеря веса, ночной пот.

По данным Всемирной организации здравоохранения, туберкулез — одна из десяти самых распространенных причин смерти людей в мире. В 2016 году из 10,4 млн больных умерли 1,7 млн человек.