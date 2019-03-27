В Краснодаре из-за пожара в школе эвакуировали 30 человек

В Краснодаре утром 27 марта из-за возгорания в здании школы на улице Сормовской провели эвакуацию людей

Около 9:00 в МЧС сообщили о возгорании в школе № 73 на улице Сормовской, 114. Персонал эвакуировал из учебного учреждения 30 человек.

Прибывшие на место пожарные установили, что произошел пожар на площади 1 кв. метр. Огонь потушили до приезда спасателей.

Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы. Устанавливаются обстоятельства случившегося.