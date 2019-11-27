Отец потребовал смягчить себе «чрезмерно суровое» наказание за убийство дочери в Сочи

Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляцию мужчины, который потребовал смягчить приговор за убийство дочери в Сочи

Преступление было совершено в августе 2017 года. Мужчина приехал в Сочи к своей бывшей жене и их общему ребенку. Он пошел с дочерью в лес в районе поселка Лоо. После ссоры мужчина камнем забил ребенка насмерть, спрятал труп, а сам активно принимал участие в поиске.

Отца задержали по подозрению в убийстве через год — в августе 2018-го. Он дал признательные показания и показал место, где были обнаружены скелетированные останки девочки.

Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он подал апелляционную жалобу из-за «чрезмерной суровости назначенного ему наказания». Суд не нашел оснований для смягчения наказания, сообщили в пресс-службе суда.

Как писали Юга.ру, в ноябре в Сочи на 20 лет осудили мужчину, который годами насиловал падчерицу.