Кубанские депутаты предложили больше поддерживать инвесторов
На сессии Законодательного собрания Краснодарского края 27 ноября обсудили новую схему заключения контрактов с инвесторами
На 28-й сессии ЗСК парламентарии внесли изменения в ст. 12 закона «О промышленной политике в Краснодарском крае». Этот документ регулирует процедуру заключения инвестиционного контракта, а также контролирует выполнение инвесторами своих обязательств.
Также депутаты планируют проработать конкретные меры поддержки инвесторов, с которыми будут заключаться специальные инвестиционные контракты, сообщили в пресс-службе ЗСК.
«Развитие отрасли промышленности — один из наших приоритетов. Национальные проекты, выдвинутые президентом РФ, и разработанная на уровне края Стратегия-2030 требуют от нас качественно новой промышленной политики. Специальный инвестиционный контракт — это важный шаг в ее выстраивании. Этот механизм предоставляет органам власти всех уровней дополнительные возможности стимулировать развитие перспективных и стратегически значимых для них направлений, а инвесторам — обеспечивает стабильность условий ведения бизнеса и возможность получать меры господдержки», — прокомментировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
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