В Сочи прогнозируют сильный дождь с грозой

Жителям и гостям Сочи рекомендовали принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями, предупредили в пресс-службе городской мэрии.

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