В Сочи прогнозируют сильный дождь с грозой
Синоптики рассказали, что в Сочи ночью и утром 28 ноября ожидаются сильные осадки
На курорте прогнозируют грозовые дожди и усиление ветра до 17 м/с.
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Жителям и гостям Сочи рекомендовали принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями, предупредили в пресс-службе городской мэрии.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Сочи днем 28 ноября температура составит 12-13 °С, ночью — 10 °С.
Как писали Юга.ру, 27 ноября синоптики прогнозировали в Сочи сильный ветер.
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