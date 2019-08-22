В Сочи молния ударила в здание
В Сочи в ночь с 21 на 22 августа была сильная гроза, один из разрядов которой попал в здание
На странице «Сочи l Адлер l Красная Поляна» в инстаграме сообщили, что один из разрядов попал в здание в микрорайоне КСМ. По информации синоптиков, сильные грозы характерны для августа в Сочи.
«Обычно в августе отмечается пять-семь дней с осадками, которые носят кратковременный, но интенсивный характер, часто сопровождаются грозами и шквалистым усилением ветра. Август на Черноморском побережье — смерчеопасный период», — говорится на сайте специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей в разделе «Обзор погоды месяца».
По данным Краснодарского гидрометцентра, 22 августа на Черноморском побережье по югу кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный с переходом днем на южный, юго-западный от 6 до 11 м/с. Его порывы могут достигать 12-17 м/с. Температура воздуха днем от 29 до 34 °С. Кратковременный дождь и грозу ожидают на побережье 23 и 24 августа. Ветер пронозируют северо-восточный с переходом на южный, юго-западный 6-11 м/с. Местами порывы будут от 12 до 14 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 °С, днем — 28-33 °С.
Напомним, что в июне из-за удара молнии в Сочи закрыли башню на горе Ахун. Когда она снова начнет принимать туристов, неизвестно. В декабре 2018 года в одно из старейших растений сочинского дендрария — 72-летнюю секвойю — попала молния. Она надвое расколола 28-метровый ствол. Дерево пришлось спилить.
Читайте также
«Класс не в том, чтобы совершать подвиги, класс в том, чтобы не допускать провалов»
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.