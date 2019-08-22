В Сочи молния ударила в здание

В Сочи в ночь с 21 на 22 августа была сильная гроза, один из разрядов которой попал в здание

На странице «Сочи l Адлер l Красная Поляна» в инстаграме сообщили, что один из разрядов попал в здание в микрорайоне КСМ. По информации синоптиков, сильные грозы характерны для августа в Сочи.

«Обычно в августе отмечается пять-семь дней с осадками, которые носят кратковременный, но интенсивный характер, часто сопровождаются грозами и шквалистым усилением ветра. Август на Черноморском побережье — смерчеопасный период», — говорится на сайте специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей в разделе «Обзор погоды месяца».