Жителей Сочи предупредили о сильном ветре

Краснодарский край

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В Сочи 26 и 27 ноября синоптики прогнозируют сильный ветер

По сообщению экстренных служб, 26 и 27 ноября на территории курорта ожидается усиление ветра, местами порывы могут достигать 11-16 м/с.

Спасатели просят жителей и гостей города быть внимательными и осторожными. В случае необходимости следует звонить с мобильного телефона по номеру 112, напомнили в пресс-службе мэрии Сочи.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Сочи 27 ноября возможен небольшой дождь, днем температура составит 14-15 °С, ночью — 12 °С.

Как сообщали Юга.ру, в июле в Сочи сорванная ветром крыша упала на ж/д сеть и травмировала пассажира поезда Адлер — Санкт-Петербург.

Погода Сочи

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