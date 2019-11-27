В Новокубанске состоится форум, посвященный образу предпринимателя

Партнерский Краснодарский край

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4 декабря в Новокубанске состоится форум «Мой бизнес. Образ предпринимателя на Кубани»

В нем примут участие представители власти, институтов развития, бизнес-объединений и действующие предприниматели. Программа форума включает три модуля, чтобы каждый участник мог выбрать интересующие темы:

  • «Ценности предпринимательства для нового поколения» — модуль для тех, кто готов открыть свое дело, и для бизнесменов, готовых делиться опытом с начинающими предпринимателями.
  • «Перспективы развития промышленности в Краснодарском крае» — для предпринимателей в производственных сферах бизнеса.
  • «Масштабирование успеха для МСП» — для действующих предпринимателей, нацеленных на масштабирование своего бизнеса и ищущих инструменты для развития.

Фоторепортаж:

Среди приглашенных экспертов: руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов, руководитель департамента строительства Краснодарского края Владимир Вареха, исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова.

Получить программу и зарегистрироваться на мероприятие можно на лендинге проекта.

Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства экономического развития РФ, Фонда развития бизнеса Краснодарского края и департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

Бизнес-сообщество Малый и средний бизнес Министерство экономического развития РФ

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