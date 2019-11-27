В Новокубанске состоится форум, посвященный образу предпринимателя

Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства экономического развития РФ, Фонда развития бизнеса Краснодарского края и департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

В нем примут участие представители власти, институтов развития, бизнес-объединений и действующие предприниматели. Программа форума включает три модуля, чтобы каждый участник мог выбрать интересующие темы:

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