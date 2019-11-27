В Новокубанске состоится форум, посвященный образу предпринимателя
4 декабря в Новокубанске состоится форум «Мой бизнес. Образ предпринимателя на Кубани»
В нем примут участие представители власти, институтов развития, бизнес-объединений и действующие предприниматели. Программа форума включает три модуля, чтобы каждый участник мог выбрать интересующие темы:
- «Ценности предпринимательства для нового поколения» — модуль для тех, кто готов открыть свое дело, и для бизнесменов, готовых делиться опытом с начинающими предпринимателями.
- «Перспективы развития промышленности в Краснодарском крае» — для предпринимателей в производственных сферах бизнеса.
- «Масштабирование успеха для МСП» — для действующих предпринимателей, нацеленных на масштабирование своего бизнеса и ищущих инструменты для развития.
Среди приглашенных экспертов: руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов, руководитель департамента строительства Краснодарского края Владимир Вареха, исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова.
Получить программу и зарегистрироваться на мероприятие можно на лендинге проекта.
Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства экономического развития РФ, Фонда развития бизнеса Краснодарского края и департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.
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