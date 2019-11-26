Ступор и растерянность. МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове в 2016 году
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) 26 ноября назвал окончательную причину авиакатастрофы с Boeing 737 в Ростове, в которой не было выживших
19 марта 2016 года лайнер Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai Дубай — Ростов разбился при заходе на посадку в 253 метрах от взлетно-посадочной полосы. Тогда погибли все находившиеся на борту — 55 пассажиров и 7 членов экипажа.
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По данным отчета МАК, представленного 26 ноября 2019 года, авиакатастрофа произошла из-за того, что командир боинга впал в ступор и не среагировал на правильные подсказки второго пилота. Кроме того, крушению способствовала недостаточная подготовка командиров экипажа (неготовность уйти на второй круг), психологическая растеранность и усталость. Ситуацию усугубляла турбулентность и «инструментальные метеоусловия», сообщает RT.
«К моменту катастрофы экипаж находился в воздухе шесть часов, из них два часа — в напряженной рабочей обстановке, связанной с необходимостью принимать нестандартные решения. При этом катастрофа произошла в самое неблагоприятное время с точки зрения биоритмов, когда работоспособность человека резко снижается и находится на нижнем пределе, а вероятность совершения ошибок возрастает», — говорится в отчете.
Как писали Юга.ру, изначально основными версиями крушения Boeing были сложные метеоусловия, конфликт пилотов, техническая неисправность, однако позже МАК заявил, что отказа систем лайнера не было.
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