«Риксос Красная Поляна Сочи» в третий раз получил премию World Ski Awards

Пятизвездочный отель «Риксос Красная Поляна Сочи» победил в номинации «Лучший горнолыжный отель России» по версии World Ski Awards

В минувшие выходные в Австрии прошла ежегодная церемония вручения наград World Ski Awards — мировое сообщество наградило лучшие курорты, отели и шале. Награды вручили по результатам голосования экспертов туризма и посетителей сайта World Ski Awards.

Отель премиум-класса международной сети Rixos Hotels находится на «Курорте Красная Поляна», на уровне Поляна 960. Награда World Ski Awards 2019 стала для отеля третьей по счету: он завоевывал звание лучшего горнолыжного отеля РФ в 2017 и 2018 годах.

Как сообщали Юга.ру, в октябре 2019 года на «Курорте Красная Поляна» появилась новая роспись Покраса Лампаса.