В центре Краснодара перекроют улицу из-за Дня бухгалтера

Краснодарский край

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В Краснодаре вечером 27 ноября перекроют улицу Гоголя из-за празднования Дня бухгалтера и аудитора

Участок улицы Гоголя от Красноармейской до Красной 28 ноября с 6:00 закроют для проезда автомобилей. Кроме того, за день до этого с 22:00 и до конца празднования Дня бухгалтера и аудитора с улицы уберут все припаркованные машины, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара отметили, что для обеспечения безопасности дорожного движения на улице Гоголя установят временные дорожные знаки.

Напомним, с середины октября на улице Красной из-за замены сетей водоснабжения ограничили движение на участках от Гимназической до Карасунской и от Буденного до Длинной.

Автомобили Краснодар Транспорт

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