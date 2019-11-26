В центре Краснодара перекроют улицу из-за Дня бухгалтера
В Краснодаре вечером 27 ноября перекроют улицу Гоголя из-за празднования Дня бухгалтера и аудитора
Участок улицы Гоголя от Красноармейской до Красной 28 ноября с 6:00 закроют для проезда автомобилей. Кроме того, за день до этого с 22:00 и до конца празднования Дня бухгалтера и аудитора с улицы уберут все припаркованные машины, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара отметили, что для обеспечения безопасности дорожного движения на улице Гоголя установят временные дорожные знаки.
Напомним, с середины октября на улице Красной из-за замены сетей водоснабжения ограничили движение на участках от Гимназической до Карасунской и от Буденного до Длинной.
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