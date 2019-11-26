В Краснодаре отремонтируют улицу Передовую

По инициативе жителей Краснодара до конца 2019 года планируют привести в порядок улицу Передовую

Улицу отремонтируют на участке от Северной до Кузнечной. Там усилят основание, уложат новый асфальт, сделают тротуары, установят знаки и приведут в порядок обочины. Во время утреннего объезда 26 ноября участок посетил глава Краснодара Евгений Первышов.

«Это еще один пример, когда благодаря национальному проекту мы приводим в порядок не только магистральные улицы, но и небольшие дороги в старых районах города — и, что важно, делаем это по просьбам горожан», — отметил мэр.

План работ сформируют в зависимости от погоды, так как укладывать асфальт можно только при плюсовой температуре и сухих условиях. В ночное время, когда столбики опускаются ниже нуля, на улице обновляют обочины. Ремонт планируют завершить до конца 2019 года.