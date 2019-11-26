В Краснодаре отремонтируют улицу Передовую
По инициативе жителей Краснодара до конца 2019 года планируют привести в порядок улицу Передовую
Улицу отремонтируют на участке от Северной до Кузнечной. Там усилят основание, уложат новый асфальт, сделают тротуары, установят знаки и приведут в порядок обочины. Во время утреннего объезда 26 ноября участок посетил глава Краснодара Евгений Первышов.
«Это еще один пример, когда благодаря национальному проекту мы приводим в порядок не только магистральные улицы, но и небольшие дороги в старых районах города — и, что важно, делаем это по просьбам горожан», — отметил мэр.
План работ сформируют в зависимости от погоды, так как укладывать асфальт можно только при плюсовой температуре и сухих условиях. В ночное время, когда столбики опускаются ниже нуля, на улице обновляют обочины. Ремонт планируют завершить до конца 2019 года.
Передовую ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, 18 ноября в Краснодаре начали приводить в порядок улицу Энгельса. Ранее из плана на следующий год в городе отремонтировали участок улицы Орджоникидзе от Красной до Красноармейской и дорогу к поселку Лазурному. Всего по нацпроекту в Краснодаре обновят 69 участков улиц.
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