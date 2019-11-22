МЧС объявило экстренное предупреждение по сильному ветру на Кубани

Краснодарский край

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МЧС 22 ноября объявило экстренное предупреждение по сильному ветру в Краснодарском крае и сгону воды в Ейске

По данным Крымского управления гидрометцентра, до конца пятницы, а также ночью и утром субботы в Керченском проливе сохранится восточный ветер, который будет дуть со скоростью 20-25 м/с. Высота волн составит 2-3 метра, возможно быстрое обледенение судов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовали при усилении ветра не выходить из зданий и находиться в помещениях. Также в ведомстве напомнили, что нужно особо контролировать детей и не оставлять их без присмотра.

Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах домов. Возле стен зданий лучше не прятаться, так как с крыши может упасть кровля. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Также опасно стоять под линиями электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

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Кроме того МЧС предупредило, что в Таганрогском заливе в районе Ейска из-за ветра ожидается спад уровня воды с достижением опасных отметок и ниже. Такая ситуация сохранится днем 22 ноября.

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 и 112.

Ранее синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 23 и 24 ноября. В регионе ожидаются сильный ветер и заморозки.

Азовское море Ейский район Краснодар Погода Стихийные бедствия

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