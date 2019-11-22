МЧС объявило экстренное предупреждение по сильному ветру на Кубани

По данным Крымского управления гидрометцентра, до конца пятницы, а также ночью и утром субботы в Керченском проливе сохранится восточный ветер, который будет дуть со скоростью 20-25 м/с. Высота волн составит 2-3 метра, возможно быстрое обледенение судов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовали при усилении ветра не выходить из зданий и находиться в помещениях. Также в ведомстве напомнили, что нужно особо контролировать детей и не оставлять их без присмотра.

Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах домов. Возле стен зданий лучше не прятаться, так как с крыши может упасть кровля. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Также опасно стоять под линиями электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.