Машину с 22 обезьянами в багажнике задержали на Дону

Ростовская область

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Ростовские таможенники в ноябре остановили вне пункта пропуска автомобиль, в котором незаконно перевозили обезьян

СИТЕС — документ, регламентирующий международную торговлю дикими животными, которые оказались на грани уничтожения. Россия также подписала эту конвенцию

СИТЕС — документ, регламентирующий международную торговлю дикими животными, которые оказались на грани уничтожения. Россия также подписала эту конвенцию

В машине, которая ехала из Украины, нашли 22 обезьяны — они сидели в пластиковых переносках для домашних питомцев. Предположительно, это зеленые мартышки, попадающие под действие конвенции СИТЕС. У водителя не было сопровительных документов на зверей. 

Всех обезьян изъяли и передали одному из краснодарских зоопарков, сейчас за ними присматривают ветеринары. 

Устанавливаются лица, причастные к нарушению закона, сообщила 25 ноября пресс-служба Ростовской таможни.

Напомним, летом стало известно, что на Кубани за два года усыпили более 150 макак. Зверей незаконно привезли из Вьетнама для проведения экспериментов.

Браконьерство Животные Контрабанда Таможня

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