Машину с 22 обезьянами в багажнике задержали на Дону

В машине, которая ехала из Украины, нашли 22 обезьяны — они сидели в пластиковых переносках для домашних питомцев. Предположительно, это зеленые мартышки, попадающие под действие конвенции СИТЕС. У водителя не было сопровительных документов на зверей.

Всех обезьян изъяли и передали одному из краснодарских зоопарков, сейчас за ними присматривают ветеринары.

Устанавливаются лица, причастные к нарушению закона, сообщила 25 ноября пресс-служба Ростовской таможни.

Напомним, летом стало известно, что на Кубани за два года усыпили более 150 макак. Зверей незаконно привезли из Вьетнама для проведения экспериментов.