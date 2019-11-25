Машину с 22 обезьянами в багажнике задержали на Дону
Ростовские таможенники в ноябре остановили вне пункта пропуска автомобиль, в котором незаконно перевозили обезьян
В машине, которая ехала из Украины, нашли 22 обезьяны — они сидели в пластиковых переносках для домашних питомцев. Предположительно, это зеленые мартышки, попадающие под действие конвенции СИТЕС. У водителя не было сопровительных документов на зверей.
Всех обезьян изъяли и передали одному из краснодарских зоопарков, сейчас за ними присматривают ветеринары.
Устанавливаются лица, причастные к нарушению закона, сообщила 25 ноября пресс-служба Ростовской таможни.
Напомним, летом стало известно, что на Кубани за два года усыпили более 150 макак. Зверей незаконно привезли из Вьетнама для проведения экспериментов.
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