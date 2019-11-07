Министра строительства Ставрополья задержали за махинации на 14 млн рублей

Ставропольский край

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В Ставрополе задержали главу краевого министерства строительства и архитектуры Алексея Когарлыцкого

О задержании чиновника стало известно 7 ноября. В отношении Когарлыцкого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, с декабря 2017 по март 2018 года глава минстроя подписал справки о затратах одной из фирм на работы по строительству объекта «Легкоатлетический манеж» в рамках госконтракта, хотя эти работы не были выполнены, а стоимость материалов была значительно завышена. Своими действиями Когарлыцкий причинил государству ущерб на сумму более 14 млн рублей.

Сейчас следователи готовят ходатайство об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу. В доме министра и в его кабинете прошли обыски, в ходе которых изъяли документы.

Как писали Юга.ру, ранее уголовное дело, касающееся этого же госконтракта, возбудили в отношении министра физкультуры и спорта Ставропольского края Романа Маркова.

Когарлыцкий возглавил минстрой Ставрополья в июне 2018 года. С момента образования ведомства он являлся первым заместителем министра.

Превышение полномочий Строительство Чиновники

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