Правительство увеличило утилизационный сбор на малолитражные автомобили почти вдвое

Правительство утвердило новые правила расчета утилизационного сбора с автомобилей, согласно которым ставка за утилизацию самых популярных машин увеличится на 90%

Правила вступят в силу 1 апреля. Соответствующее постановление опубликовано на информационно-правовом портале garant.ru.

Как следует из документа, утилизационный сбор на новые автомобили с объемом двигателя до 1 л вырастет на 16,2% (до 33 тыс. рублей), до 2 л — на 90% (до 84 тыс. рублей), до 3 л — на 49,3% (до 126 тыс. рублей). Повышение ставок для машин с объемом двигателя больше 3 л не предполагается. Сбор на электромобили вырастет на 14,8%. В среднем утилизационный сбор вырастет на 15%, говорится в пояснении к постановлению.

К категории автомобилей с объемом двигателя 1–2 л (малолитражные) относятся такие модели, как Skoda Rapid, Kia Rio и Lada Vesta. С двигателями 2–3 л (среднелитражные) выпускаются Kia Sorento, Ford Kuga.