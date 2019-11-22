За 2019 год краевой Фонд микрофинансирования выдал около 970 млн рублей в 450 займах

С начала 2019 года Фонд микрофинансирования Краснодарского края выдал 450 займов. Их сумма превысила 970 млн рублей

В этом году объем фонда достиг 2 млрд рублей, сообщили на сайте администрации края 21 ноября. Капитал фонда был увеличен на 500 млн рублей второй раз за год.

«Развитию малого и среднего предпринимательства в регионе уделяется большое внимание. В связи с большим спросом на льготное финансирование, регулярно выделяются средства субсидий. В результате в крае самый большой по капитализации фонд в РФ», — отметил врио руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Виталий Воронов.