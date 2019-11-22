Новый сезон классических «Смешариков» выйдет в прокат в 2020 году

22 ноября стало известно, что выйдет еще один сезон классического мультфильма «Смешарики» в 2D-формате

«Яндекс» в ноябре заключил договор о сотрудничестве с группой компаний «Рикки», которая занимается производством мультфильма. Последний раз она выпускала классические серии «Смешариков» в 2010 году, потом выходили только спецпроекты.

По плану, новый сезон, состоящий из 52 серий, выйдет в прокат весной 2020 года. Его можно будет посмотреть на «КиноПоиск HD», а после премьеры — осенью 2020 года — на одном из российских телеканалов. На каком именно — пока неизвестно.

Бренд мультсериала также будет использоваться в разных сервисах «Яндекса», например, в «Алисе», «Яндекс.Учебнике» и «Яндекс.Эфире». По словам продюсера «Смешариков» Юлии Николаевой, обе компании планируют вместе развивать бренд и вовлекать аудиторию разных возрастов, сообщил 22 ноября «360».

Напомним, в июне 2018 года президент России Владимир Путин поздравил коллектив «Смешариков» с 15-летием со дня запуска. Глава государства отметил, что сюжеты мультфильма поучительны и увлекательны, они «поднимают актуальные жизненные и даже философские темы», писал RT.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году «Смешариков» решили сделать героями игры, при помощи которой иностранные дети будут учить русский язык.