В Краснодаре заменили 324 лифта в 99 домах

По контракту, работы по замене лифтов должны были закончить еще летом, однако в некоторых домах задержка сроков сдачи кабин превысила четыре месяца. Подрядчику, МКУ «Горжилхоз», направили претензии о взыскании неустойки за нарушение договора. Сейчас сумма начисленных штрафов составляет 40 млн рублей. В 14 домах идет проверка устройств, еще в шести многоэтажках уже завершаются работы.

«Работы по замене лифтов в многоквартирных домах краевого центра находятся в завершающей стадии — большую часть подъемников уже запустили, в тех домах, где кабины еще не работают, сейчас идет проверка устройств инженерным центром или Ростехнадзором. В шести домах завершаются внутренние отделочные работы, кабины запустят после итоговой приемки», — рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Андрей Лащ.

Напомним, в начале 2019 года власти Краснодара сообщили, что в течение года в городе заменят 363 лифта в многоквартирных домах. Однако на некоторых объектах произошли задержки, связанные с некачественной работой субподрядчиков. Позже власти заявили, что надеются заменить лифты к концу года. К 11 ноября в краевой столице запустили 273 лифта в 82 многоэтажках.