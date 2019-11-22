Мэрия Краснодара пообещала дать деньги на проект реставрации дома, который собиралась снести
На заседании гордумы Краснодара 21 ноября решили профинасировать проект реставрации старинного дома на улице Коммунаров, 108. Летом общественники спасли его от сноса
Бывший особняк купца Котлярова, построенный в конце XIX — начале XX веков, на улице Коммунаров, 108, признали аварийным в 2008 году. Позже оттуда расселили людей по федеральной программе. В июне 2019 года после того, как здание начали демонтировать — разбирать кровлю, дверные и оконные проемы здания, — краснодарцы обнаружили внутри украшенные потолки и лепнину вековой давности.
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Общественники сочли дом памятником культуры и обратились с жалобами в мэрию, администрацию края и управление государственной охраны объектов культурного наследия Кубани. 21 июня дом включили в «перечень выявленных объектов культурного наследия», то есть предварительный список объектов. Это означает, что дом еще не стал полноценным объектом культурного наследия, но уже находится в собственности администрации и обладает охранным статусом.
Руководитель управления по государственной охране объектов культурного наследия Роман Семихатский рассказал порталу Юга.ру, что включение дома в реестр объектов культурного наследия возможно на основании историко-культурной экспертизы.
«Контракт на эту экспертизу мы будем заключать в начале следующего года. Пока нам выделят средства, пока пройдут торги, я думаю, что это произойдет в марте-апреле, не раньше. Я бы ориентировался на второй квартал 2020 года. Но пока экспертиза не прошла, здание все равно находится под охраной государства и собственник, то есть, администрация, должны его содержать», — заключил он.
Эксперт добавил, что мэрия города уже начала консервацию, чтобы интерьер дома не испортился из-за погоды — закрыла доступ внутрь здания через окна и двери. По его словам, закончить работы нужно в декабре, до ухудшения погоды. 22 ноября пресс-служба мэрии сообщила, что для проектирования реставрации особняка выделят средства из городского бюджета на 2020 год.
«Теперь мы обязаны профинансировать проектирование и, в последующем, провести ремонтно-восстановительные работы. Это сложная и длительная процедура. Предстоит подготовить проект, отобрать организацию с соответствующей лицензией — их несколько в России. Пройти необходимые экспертизы, провести конкурсные работы непосредственно по восстановлению дома», — отметил директор департамента строительства Артем Аганов.
Ожидается, что в доме выполнят консервацию и проведут инженерное обследование. Помимо этого, для здания разработают научно-проектную документацию, чтобы затем по ней реставрировать помещение и приспосабливать его к современному использованию. После этих работ можно будет приступить к ремонту дома.
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