Мэрия Краснодара пообещала дать деньги на проект реставрации дома, который собиралась снести

Бывший особняк купца Котлярова, построенный в конце XIX — начале XX веков, на улице Коммунаров, 108, признали аварийным в 2008 году. Позже оттуда расселили людей по федеральной программе. В июне 2019 года после того, как здание начали демонтировать — разбирать кровлю, дверные и оконные проемы здания, — краснодарцы обнаружили внутри украшенные потолки и лепнину вековой давности.

Общественники сочли дом памятником культуры и обратились с жалобами в мэрию, администрацию края и управление государственной охраны объектов культурного наследия Кубани. 21 июня дом включили в «перечень выявленных объектов культурного наследия», то есть предварительный список объектов. Это означает, что дом еще не стал полноценным объектом культурного наследия, но уже находится в собственности администрации и обладает охранным статусом.

Руководитель управления по государственной охране объектов культурного наследия Роман Семихатский рассказал порталу Юга.ру, что включение дома в реестр объектов культурного наследия возможно на основании историко-культурной экспертизы.

«Контракт на эту экспертизу мы будем заключать в начале следующего года. Пока нам выделят средства, пока пройдут торги, я думаю, что это произойдет в марте-апреле, не раньше. Я бы ориентировался на второй квартал 2020 года. Но пока экспертиза не прошла, здание все равно находится под охраной государства и собственник, то есть, администрация, должны его содержать», — заключил он.

Эксперт добавил, что мэрия города уже начала консервацию, чтобы интерьер дома не испортился из-за погоды — закрыла доступ внутрь здания через окна и двери. По его словам, закончить работы нужно в декабре, до ухудшения погоды. 22 ноября пресс-служба мэрии сообщила, что для проектирования реставрации особняка выделят средства из городского бюджета на 2020 год.

«Теперь мы обязаны профинансировать проектирование и, в последующем, провести ремонтно-восстановительные работы. Это сложная и длительная процедура. Предстоит подготовить проект, отобрать организацию с соответствующей лицензией — их несколько в России. Пройти необходимые экспертизы, провести конкурсные работы непосредственно по восстановлению дома», — отметил директор департамента строительства Артем Аганов.

Ожидается, что в доме выполнят консервацию и проведут инженерное обследование. Помимо этого, для здания разработают научно-проектную документацию, чтобы затем по ней реставрировать помещение и приспосабливать его к современному использованию. После этих работ можно будет приступить к ремонту дома.