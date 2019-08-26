Суд вынес приговор мужчине за сексуальное насилие и убийство падчерицы в Сочи

Краснодарский край

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В Краснодаре в августе осудили иностранца, который изнасиловал и убил пятилетнюю падчерицу в Сочи

Что произошло? 13 марта 2018 года в Адлере пропала пятилетняя девочка. Об исчезновении падчерицы сообщил соседям ее 28-летний отчим, гражданин Азербайждана Мурад Мирза Оглы Шахмирзаев.

Что случилось с девочкой? По версии следствия, в ночь на 13 марта Шахмирзаев был дома вместе с дочерью своей сожительницы. Мать девочки в это время была в больнице. Мужчина совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. После этого он не менее трех раз ударил девочку руками в грудь и живот, а затем пошел спать. Утром мужчина увидел, что девочка не подает признаков жизни. Он положил ее тело в сумку, вынес на берег реки и засыпал камнями.

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Как раскрылось преступление? Мужчина рассказал соседям, что падчерица пропала, и стал создавать видимость ее поисков. Соседи сообщили полицейским об исчезновении ребенка, после этого на поиски вышла тысяча человек. Отчим перестал выходить на связь, а 14 августа  его задержали в одном из хостелов в Адлерском районе. Он сознался в убийстве.

Что решил суд? Шахмирзаева признали виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней) и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего). Его приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также лишили права в течение 10 лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением работ, либо обслуживанием детских дошкольных учреждений, школ, гимназий, колледжей и других организаций, занимающихся воспитанием детей и подростков, сообщили 26 августа в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Дети Краснодар Правосудие Преступления против детей Следственный комитет Сочи Суд

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