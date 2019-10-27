В Сочи снесут аварийную подпорную стену, которая чуть не упала на дом

В Сочи начали демонтировать подпорную стену на улице Чапаева, которая в сентябре едва не рухнула

Угроза обрушения подпорной стены возникла с 6 сентября из-за ливня и схода грунта. Стена чуть не упала на одноэтажный дом, в котором жила семья с тремя детьми. Спасатели эвакуировали из здания беременную женщину и детей. Они временно разместились у соседей.

Там ввели локальный режим ЧС. Сейчас начали строительные работы. Рабочие сначала укрепят склон, затем начнут строить новцю стенц. На эти цели из муниципального бюджета выделии 3 млн рублей.

Ситуацию контролирует мэр Сочи Алексей Копайгородский, прокомментировали порталу Юга.ру в администрации курорта.