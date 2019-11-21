На Кубани во время тумана перевернулась машина. Водитель погиб

ДТП произошло около 6:00 в районе 107-го км дороги Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск. По предварительным данным, 50-летний мужчина ехал на автомобиле Toyota Alphard. Во время тумана он выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась. От полученных травм водитель погиб на месте.