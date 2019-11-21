На Кубани во время тумана перевернулась машина. Водитель погиб
В Усть-Лабинском районе 20 ноября на трассе из-за тумана перевернулась машина
ДТП произошло около 6:00 в районе 107-го км дороги Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск. По предварительным данным, 50-летний мужчина ехал на автомобиле Toyota Alphard. Во время тумана он выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась. От полученных травм водитель погиб на месте.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, по дороге из Новороссийска в Геленджик вечером 19 ноября в лобовом ДТП погиб взрослый и пострадали три человека, в том числе ребенок.
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