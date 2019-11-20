В лобовом ДТП под Новороссийском погиб взрослый и пострадал ребенок
По дороге из Новороссийска в Геленджик вечером 19 ноября произошло ДТП. Есть жертвы
Две легковые машины столкнулись на 11-м км дороги, ведущей из Новороссийска в Геленджик. Начальник «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров сообщил в своем инстаграме, что водителя одной из машин вытащили очевидцы. На опубликованных фотографиях видно, что попавшие в аварию автомобили заняли обе полосы дороги. Спасатели регулировали поток машин до приезда сотрудников ГИБДД.
В результате ДТП один человек погиб. Трое пострадали, среди них ребенок.
Как сообщали Юга.ру, спустя несколько часов, уже ночью 20 ноября, в Новороссийске произошла еще одна авария. Ford Focus врезался в столб на Сухумском шоссе.
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Отработали ДТП на 11 километре автодороги ,, Новороссийск- Геленджик... Лобовое столкновение двух легковых автомобилей... Деблокировать пострадавших из автомобилей не пришлось, водителя одного из легковых автомобилей вытащили очевидцы... Спасатели отключили АКБ.. и регулировали поток движущихся автомобилей до приезда сотрудников ГИБДД... Итог аварии печален... Один погибший трое ранены из них один ребенок... Печально когда погибают люди,тем более в ДТП, оберегайте своих родных людей....
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