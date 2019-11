В лобовом ДТП под Новороссийском погиб взрослый и пострадал ребенок

View this post on Instagram

Отработали ДТП на 11 километре автодороги ,, Новороссийск- Геленджик... Лобовое столкновение двух легковых автомобилей... Деблокировать пострадавших из автомобилей не пришлось, водителя одного из легковых автомобилей вытащили очевидцы... Спасатели отключили АКБ.. и регулировали поток движущихся автомобилей до приезда сотрудников ГИБДД... Итог аварии печален... Один погибший трое ранены из них один ребенок... Печально когда погибают люди,тем более в ДТП, оберегайте своих родных людей....