Сборная России по теннису досрочно попала в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

Теннисисты мужской сборной России 21 ноября вышли в четвертьфинал Кубка Дэвиса 2019 года в Мадриде

Читайте также:

За сборную России выступали Андрей Рублев, Карен Хачанов и Евгений Донской, который еще ни разу не выходил на корт в составе национальной команды. 18 ноября они обыграли сборную Хорватии (3:0), а 19 ноября уступили испанцам во главе с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем (1:2), сообщил RT. Сборная Испании 21 ноября также обошла хорватов (3:0) и заняла первое место в группе. Несмотря на это, россияне досрочно стали одними из двух лидеров турнира.

В четвертьфинале сборная России 22 ноября встретится с победителем группы А, который определится сегодня во встрече Сербии и Франции.

Сборная России Теннис

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи снесут аварийное общежитие, жильцов обещают расселить в новостройку
«Могут к каждому прийти и забрать. Даже сейчас». Ростовская группа «Каста» выпустила собственный гимн России
Сильный ветер повалил деревья и стелы в Новороссийске
На Кубани во время тумана перевернулась машина. Водитель погиб
В Краснодаре из окна многоэтажки выпал подросток
В Краснодаре начался ремонт улицы Энгельса

Лента новостей

Статьи

Самый патриотичный плейлист: 35 песен о Краснодаре

Статьи

Справка на права станет дороже

Что происходит и почему в краснодарских комиссиях на медосвидетельствование скопились очереди

У пропавшей на Кубани 9-летней девочки врачи диагностировали ушиб мозга
Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале