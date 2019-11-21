Сборная России по теннису досрочно попала в четвертьфинал Кубка Дэвиса

За сборную России выступали Андрей Рублев, Карен Хачанов и Евгений Донской, который еще ни разу не выходил на корт в составе национальной команды. 18 ноября они обыграли сборную Хорватии (3:0), а 19 ноября уступили испанцам во главе с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем (1:2), сообщил RT. Сборная Испании 21 ноября также обошла хорватов (3:0) и заняла первое место в группе. Несмотря на это, россияне досрочно стали одними из двух лидеров турнира.

В четвертьфинале сборная России 22 ноября встретится с победителем группы А, который определится сегодня во встрече Сербии и Франции.