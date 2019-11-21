В Туапсе до конца года установят кассовые аппараты в автобусах
Пассажиры городского транспорта в Туапсе с 21 ноября могут безналично оплачивать проезд через онлайн-кассы
Расплатиться через такой аппарат получится как с помощью карты, так и наличными. Сообщается, что во втором случае деньги нужно будет передать водителю, чтобы затем он выдал чек.
Пока кассы установили в трех городских автобусах — в двух, идущих по маршруту № 35, и в одном, следующем по маршруту № 26. Расплачиваться через аппараты в них можно с 21 ноября. До конца года онлайн-кассами планируют оборудовать все городские автобусы, рассказали в пресс-службе администрации Туапсинского района.
Гражданам, пользующимся льготами, по-прежнему нужно будет предъявлять проездной водителю. В перспективе таким пассажирам собираются выдавать пластиковые электронные карточки, которые также получится использовать в новой системе оплаты.
Напомним, 15 ноября стало известно о том, что ФАС возбудило дело против всех краснодарских перевозчиков из-за возможного сговора при подъеме цен.
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