На Кубани мужчина продал автомобиль, который взял в аренду у знакомой

Краснодарский край

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В Северском районе будут судить мужчину, продавшего взятую в аренду машину

Местная жительница обратилась в дежурную часть и рассказала, что сдала в аренду знакомому свой автомобиль с дальнейшим правом выкупа. Арендатор, перестав вносить платежи, не вышел на связь и не вернул машину.

Выяснилось, что 45-летний мужчина продал арендованный автомобиль другому человеку, который не знал, что у продавца нет права собственности. Для этого арендатор использовал подложные документы. Сумма ущерба потерпевшей составила более полумиллиона рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата в крупном размере), которая предусматривает до шести лет лишения свободы. Дело направили в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю 20 ноября.

Ранее Юга.ру сообщали, как в Краснодаре приезжая женщина арендовывала жилье, а потом продавала через интернет бытовую технику из этих квартир.

Автомобили Полиция Северский район Суд

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