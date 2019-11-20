На Кубани мужчина продал автомобиль, который взял в аренду у знакомой

В Северском районе будут судить мужчину, продавшего взятую в аренду машину

Местная жительница обратилась в дежурную часть и рассказала, что сдала в аренду знакомому свой автомобиль с дальнейшим правом выкупа. Арендатор, перестав вносить платежи, не вышел на связь и не вернул машину.

Выяснилось, что 45-летний мужчина продал арендованный автомобиль другому человеку, который не знал, что у продавца нет права собственности. Для этого арендатор использовал подложные документы. Сумма ущерба потерпевшей составила более полумиллиона рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата в крупном размере), которая предусматривает до шести лет лишения свободы. Дело направили в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю 20 ноября.

Ранее Юга.ру сообщали, как в Краснодаре приезжая женщина арендовывала жилье, а потом продавала через интернет бытовую технику из этих квартир.