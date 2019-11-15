В Краснодаре поймали приезжую, которая снимала квартиры в Музыкальном микрорайоне и продавала бытовую технику оттуда

В дежурную часть краснодарского поселка Калинино обратился местный житель. Он сообщил, что сдал в аренду жилье на улице Артюшкова в Московском микрорайоне приезжей 28-летней девушке. Они договорились, что квартирантка оплатит проживание через неделю — после того, как из Владимирской области приедет ее супруг. В назначенное время владелец приехал в квартиру и обнаружил, что девушки там нет. Из дома также исчез телевизор, холодильник и стиральная машинка.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что на гражданку с фамилией, которая была указана в договоре аренды, с июня подали девять похожих заявлений. Во всех случаях квартиры находились в Музыкальном микрорайоне.