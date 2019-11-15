В Краснодаре поймали приезжую, которая снимала квартиры в Музыкальном микрорайоне и продавала бытовую технику оттуда

Краснодарский край

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Жительницу города Гусь-Хрустальный заподозрили в серии краж бытовой техники из квартир, которые она снимала в Краснодаре

В дежурную часть краснодарского поселка Калинино обратился местный житель. Он сообщил, что сдал в аренду жилье на улице Артюшкова в Московском микрорайоне приезжей 28-летней девушке. Они договорились, что квартирантка оплатит проживание через неделю — после того, как из Владимирской области приедет ее супруг. В назначенное время владелец приехал в квартиру и обнаружил, что девушки там нет. Из дома также исчез телевизор, холодильник и стиральная машинка.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что на гражданку с фамилией, которая была указана в договоре аренды, с июня подали девять похожих заявлений. Во всех случаях квартиры находились в Музыкальном микрорайоне.

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Подозреваемую задержали в очередной арендованной ей квартире на улице Есенина. Во время опроса она призналась, что после заселения размещала на сайтах в интернете объявления о продаже бытовой техники, после чего в квартиру приезжали покупатели и забирали товар. Ранее задержанная не привлекалась к уголовной ответственности, сообщили 15 ноября в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Краснодаре в октябре мужчина разгромил съемную квартиру и объяснил это депрессией. В этот же месяц другой квартиросъемщик выбросил из окна телевизор и попал в припаркованную внизу иномарку.

Кражи Краснодар Музыкальный микрорайон Полиция Хищение

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